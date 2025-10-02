В СПЧ рассказали о проблеме с обучением детей мигрантов

Сотни тысяч детей мигрантов на территории России не посещают общеобразовательные школы, заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, данную проблему необходимо активно решать, поскольку она противоречит конституционным нормам о всеобщем образовании, передает РИА Новости.

Свое заявление он сделал в ходе круглого стола в Ташкенте, посвященного совершенствованию миграционной политики в странах СНГ. Мероприятие было организовано совместно узбекскими и российскими правозащитными структурами.

Фадеев подчеркнул, что СПЧ уделяет этому вопросу пристальное внимание, так как сложившаяся ситуация является недопустимой. Он призвал не игнорировать проблему, а системно подходить к ее решению, включая подготовку детей к обучению еще до их приезда в страну.

Несколько сотен тысяч детей не учатся, детей мигрантов. Это недопустимая ситуация, — подчеркнул Фадеев.

По мнению главы СПЧ, требуется разработать комплексные организационные меры для интеграции таких детей в образовательное пространство. Ключевой задачей он назвал необходимость обеспечения возможностей для изучения русского языка, что позволит детям мигрантов получить полноценное школьное образование в России.

Ранее Фадеев заявил, что Россия движется к тому, чтобы миграционные процессы становились более организованными. По его словам, можно будет заранее предугадать, сколько и каких работников-иностранцев необходимо работодателю.