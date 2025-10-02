Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 12:24

Военэксперт назвал главную угрозу для РЛС под Калининградом

Военэксперт Кнутов: ВСУ и Запад попробуют повредить РЛС в Калининграде дронами

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины и страны Запада могут попробовать повредить новую радиолокационную станцию в Калининградской области с помощью дронов, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинская сторона уже предпринимала подобные провокационные атаки против стратегических объектов.

На мой взгляд, маловероятно, что страны НАТО предпримут контрмеры в отношении РЛС под Калининградом, хотя в свое время были провокации. Украина, в частности, предпринимала их с помощью дронов, поэтому теоретически атака на подобный объект вполне возможна, — высказался Кнутов.

Он отметил, что мощности заряда БПЛА зачастую не хватает для полного уничтожения таких крупных целей, как РЛС. Однако, по словам военэксперта, беспилотники вполне способны вывести станцию из строя на определенное время.

У дронов ВСУ не хватает мощности заряда, чтобы разрушить РЛС, но им под силу повредить станцию и вывести ее из строя на некоторое время. Поэтому, естественно, такие объекты должны тщательно охраняться. И в то же время мы должны иметь в виду места запуска и размещения украинских беспилотников и своевременно уничтожать их, чтобы они не могли нанести ущерб нашим системам, — подытожил Кнутов.

Ранее сообщалось, что гигантская радиолокационная станция, которую Россия строит в Калининградской области, вызывает беспокойство в Североатлантическом альянсе. По словам западных аналитиков, благодаря этой РЛС у российской стороны появились расширенные возможности наблюдения в Балтийском регионе, что укрепляет ее стратегический потенциал.

