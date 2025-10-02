Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 12:42

Названа главная задача огромной РЛС в Калининградской области

Военэксперт Кнутов: РЛС под Калининградом разрушит планы НАТО на удар по России

Фото: МО РФ

Размещение крупной радиолокационной станции в Калининградской области сорвет планы НАТО на внезапный удар по России, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, РЛС теоретически может обнаружить ракеты дальнего действия, которые ранее обсуждались в контексте поставок ВСУ из США.

Возможно, это системы предупреждения о ракетном нападении, которые мы размещаем по периметру нашей страны с целью своевременного оповещения о пусках баллистических ракет разного типа. В то же время эти станции могут работать и по аэродинамическим целям. Размещение именно под Калининградом позволяет выдвинуть эту систему предупреждения о ракетном нападении достаточно близко к нашим западным границам и тем самым увеличить дальность покрытия. Естественно, недруги обеспокоены тем, что планы о нанесении превентивного или внезапного удара по России будут своевременно раскрыты, — отметил Кнутов.

Он подчеркнул, что РЛС предоставляет России преимущество в обнаружении запусков ракет с подводных лодок и крылатых ракет. По его словам, размещение такой станции соответствует интересам национальной безопасности.

По [американским дальнобойным ракетам] Tomahawk, как правило, работают немного другие станции и другого назначения, но в свое время шла речь о том, что они могут видеть самолеты и другие летательные аппараты даже над Францией. Поэтому теоретически это возможно. Наши воздушно-космические силы и система предупреждения о ракетном нападении смогут своевременно оповестить о массовом пуске целей в сторону нашей страны, и тем самым мы сможем привести войска противовоздушной и противоракетной обороны в полную боевую готовность, — добавил Кнутов.

Эксперт отметил, что системы предупреждения о ракетном нападении уже функционируют и эффективно выполняют свои задачи. По его словам, такие станции развернуты по всей стране с целью создания защитного барьера, который не позволит противнику осуществить скрытную и внезапную ракетную атаку на Россию.

Ранее сообщалось, что возведение огромной радиолокационной станции в Калининградской области тревожит страны Североатлантического альянса. Эксперты отмечают, что таким образом Россия расширяет свои возможности наблюдения в Балтийском регионе и укрепляет стратегический потенциал.

