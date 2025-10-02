Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 12:33

Загорелся один из цехов исправительной колонии строгого режима

SHOT узнал о пожаре в одном из цехов ИК-6 строгого режима в Самарской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар вспыхнул на территории ИК-6 строгого режима в Самарской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, около 10:28 на территории колонии в поселке Управленческий загорелось помещение в цехе № 3.

К настоящему времени возгорание на площади 20 квадратных метров устранено. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Челябинском микрорайоне Чурилово загорелось здание мебельного цеха. Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в здании № 5Б на улице 4-й Линейный переулок. По данным ведомства, также горел металлический ангар.

30 сентября сообщалось, что в Ростовской области после ночной атаки БПЛА разгорелись три пожара — один в поле с сухой травой и два низовых. Возгорания фиксировали в Чертковском и Тарасовском районах, а также в Криворожском лесничестве. Все пожары потушены.

Также в Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Самарская область
исправительные колонии
пожары
тюрьмы
