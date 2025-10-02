Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 12:30

Макрона заподозрили в проведении дипломатического спектакля

Politico: в Европе назвали предложенный Макроном форум ЕПС дипломатическим шоу

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Созданное по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона Европейское политическое сообщество (ЕПС) все чаще воспринимается как масштабное дипломатическое представление, сообщает Politico. Несмотря на регулярные встречи с участием десятков глав государств, формат критикуют за отсутствие практических результатов.

Как отмечают анонимные дипломатические источники, данная площадка не используется для решения актуальных политических проблем. Вместо этого лидеры стран применяют ее для демонстрационных выступлений и неформального общения с коллегами.

Один из собеседников издания сравнил формат работы сообщества со скоростными свиданиями из-за сжатого регламента и большого количества кратковременных встреч. Подобный график не позволяет участникам глубоко погружаться в суть сложных международных вопросов. Таким образом, трехлетняя деятельность ЕПС все дальше отходит от первоначальной цели создания нового пространства для сотрудничества, констатируют авторы.

Ранее The Guardian сообщала, что Эммануэль Макрон негативно отнесся к инициативе немецкого канцлера Фридриха Мерца выдать Украине беспроцентный кредит на €140 млрд (13,58 трлн рублей) за счет замороженных российских активов. Кроме того, политик напомнил о необходимости соблюдать международное право.

Европа
Эммануэль Макрон
Франция
шоу
