Макрона заподозрили в проведении дипломатического спектакля

Созданное по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона Европейское политическое сообщество (ЕПС) все чаще воспринимается как масштабное дипломатическое представление, сообщает Politico. Несмотря на регулярные встречи с участием десятков глав государств, формат критикуют за отсутствие практических результатов.

Как отмечают анонимные дипломатические источники, данная площадка не используется для решения актуальных политических проблем. Вместо этого лидеры стран применяют ее для демонстрационных выступлений и неформального общения с коллегами.

Один из собеседников издания сравнил формат работы сообщества со скоростными свиданиями из-за сжатого регламента и большого количества кратковременных встреч. Подобный график не позволяет участникам глубоко погружаться в суть сложных международных вопросов. Таким образом, трехлетняя деятельность ЕПС все дальше отходит от первоначальной цели создания нового пространства для сотрудничества, констатируют авторы.

