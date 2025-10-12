Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 15:01

Этот многолетник перенесет любую русскую зиму, если посадите его сейчас: не вымерзает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете беспроблемный и зимостойкий многолетник для осенней посадки, идеальный кандидат — астильба. Этот цветок не вымерзает — перенесет любую русскую зиму, если посадите его сейчас.

Это растение обладает феноменальной выносливостью и переносит даже самые суровые зимы без какого-либо укрытия, в отличие от многих капризных культур. Его секрет — мощное корневище, которое с каждым годом только крепчает. Посадив астильбу в октябре, вы обеспечите ей идеальную адаптацию и уже в следующем сезоне получите пышное, продолжительное цветение.

Ажурные метелки соцветий белого, розового, красного или сиреневого оттенков великолепно смотрятся в тенистых уголках сада, где другие растения чахнут. Астильба не требует сложного ухода, устойчива к болезням и влаголюбива, что делает ее настоящей находкой для занятых дачников, желающих наслаждаться красотой без лишних хлопот год за годом.

Ранее был назван цветок, который растет без полива и подкормок: кинул семена на землю — и уехал с дачи до весны.

Читайте также
Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество
Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Алые шапки, которые не требуют ухода. Посадите в октябре и весной скажете спасибо
Общество
Алые шапки, которые не требуют ухода. Посадите в октябре и весной скажете спасибо
Снежное облако для вашего сада: этот многолетник выживет в мороз и засуху и будет цвести 3 месяца
Общество
Снежное облако для вашего сада: этот многолетник выживет в мороз и засуху и будет цвести 3 месяца
Соседи обзавидуются вашей клумбе. Посадите этот цветок сейчас — и получите яркие соцветия летом
Общество
Соседи обзавидуются вашей клумбе. Посадите этот цветок сейчас — и получите яркие соцветия летом
Секрет неубиваемой клумбы раскрыт: этот цветок не боится ни дождя, ни жары
Общество
Секрет неубиваемой клумбы раскрыт: этот цветок не боится ни дождя, ни жары
многолетники
цветы
клумбы
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО сбили украинские дроны в двух российских регионах
Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю
Пушков одним примером показал крах Запада в попытке изолировать Россию
Ученые выяснили, как аренда жилья повышает риск смерти
Стали известны подробности последних месяцев жизни Дайан Китон
Российская актриса оказалась в базе «Миротворца»
Эльбрус против Грозный-Сити: кто побеждает 12 октября, скандалы, накрутки
«Утихомирить население: военэксперт о передаче техники Нацгвардии Украины
Румыны оценили риск нападения России
Чехова честно призналась, почему откладывает свадьбу
Сайт-агрегатор лекарств Трампа вызвал вопросы у пользователей Сети
Маргулис спел в память о Кеосаяне и рассказал неожиданный факт о нем
«Молюсь за выздоровление»: Беллу Хадид госпитализировали в Германии
Кэти Перри застали за поцелуем с известным политиком
Российского рэпера оштрафовали за отказ от проверки на наркотики
Стало известно о смерти выдающегося ученого-ядерщика
Роту украинских пограничников разогнали из-за слов их командира о Зеленском
«Я пытался»: Гладков рассказал о важном решении его жены
На трассе М-1 «Беларусь» легковые авто столкнулись с грузовиками
Ресторанному бизнесу в Финляндии грозит крах после разрыва с Россией
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.