Этот многолетник перенесет любую русскую зиму, если посадите его сейчас: не вымерзает

Если вы ищете беспроблемный и зимостойкий многолетник для осенней посадки, идеальный кандидат — астильба. Этот цветок не вымерзает — перенесет любую русскую зиму, если посадите его сейчас.

Это растение обладает феноменальной выносливостью и переносит даже самые суровые зимы без какого-либо укрытия, в отличие от многих капризных культур. Его секрет — мощное корневище, которое с каждым годом только крепчает. Посадив астильбу в октябре, вы обеспечите ей идеальную адаптацию и уже в следующем сезоне получите пышное, продолжительное цветение.

Ажурные метелки соцветий белого, розового, красного или сиреневого оттенков великолепно смотрятся в тенистых уголках сада, где другие растения чахнут. Астильба не требует сложного ухода, устойчива к болезням и влаголюбива, что делает ее настоящей находкой для занятых дачников, желающих наслаждаться красотой без лишних хлопот год за годом.

