Трамп высказался о новом торговом конфликте с Китаем Трамп: США не хотят причинять вред Китаю в торговом конфликте

США не хотят причинять вред Китаю в рамках нового торгового конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Глава Белого дома выразил уверенность в благополучном разрешении обострившихся торговых разногласий между двумя странами.

Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! Высокоуважаемый председатель Си [Цзиньпин] просто переживает не лучший момент. Он не хочет [экономической] депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему, — написал он.

Ранее представитель США Джеймисон Грир рассказал, что Вашингтон предложил Пекину срочный телефонный разговор после объявления Китаем новых экспортных ограничений, однако китайская сторона не пошла на контакт. С 8 ноября КНР вводит экспортный контроль на сверхтвердые материалы, литиевые аккумуляторы и другое.

До этого Трамп назвал «враждебным шагом» решение Китая ввести с 8 ноября экспортный контроль на редкоземельные элементы и сопутствующие товары. Американский президент раскритиковал эти меры.