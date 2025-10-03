Кинул семена на землю — и уехал с дачи до весны: этот цветок растет без полива и подкормок

Эшшольция калифорнийская — идеальный цветок для занятых садоводов. Кинул семена на землю в октябре — и уехал с дачи до весны без всяких забот. Она взойдет одной из первых и с июня до сентября будет цвести нежными шелковистыми чашечками оранжевого, желтого, розового и красного оттенков.

Этот цветок абсолютно самостоятелен: засухоустойчив, растет без полива, подкормок и прополки, не болеет и прекрасно размножается самосевом. Эшшольция создает эффектные куртины высотой 30–40 см с ажурной сизой листвой, которые преображают сад без вашего участия

В середине октября рассыпьте мелкие семена эшшольции по поверхности уплотненной почвы на солнечном участке, слегка притопчите их или прикатайте пустой бутылкой для лучшего контакта с землей и больше ничего не делайте. Зимние морозы проведут естественную стратификацию, а весенние талые воды сами затянут семена на оптимальную глубину.

