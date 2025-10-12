Игрушки для взрослых заполонили пляж после шторма Daily Star: в Шотландии после шторма на берег выбросило много секс-игрушек

Пляж острова Миллпорт оказался завален игрушками для взрослых после шторма «Эми», передает Daily Star. На пляже двое жителей города, выгуливавшие своих питомцев, первыми обнаружили подозрительные предметы. Они оперативно собрали их, чтобы предотвратить возможные травмы у детей.

Происхождение секс-игрушек остается загадкой. Вероятно, они могли оказаться здесь как груз, потерянный с корабля во время шторма в заливе Ферт-оф-Клайд.

Островитяне предложили создать комедийный фильм, который высмеивал бы произошедшее и получил название «Игрушек в обрез!». Этот фильм был бы похож на известную комедию о ящиках виски, которые однажды выбросило на берег Шотландии.

Ранее в графстве Суффолк в Великобритании после шторма на берег выбросило загадочное существо с яркими щетинками. Пара, гулявшая с собакой, обнаружила морского червя длиной не менее 15 сантиметров. Ученые установили, что это представитель семейства Aphroditidae, обитающий на дне Средиземного моря и Атлантического океана.

До этого на пляж в испанском городе Пальма вынесло тушу гренландской полярной акулы с признаками насильственной смерти. На шее акулы обнаружены следы зубов, предположительно, оставленные более крупным хищником.