Баскетбольного фаната арестовали за бросок секс-игрушки на матче В США задержали зрителя, бросившего секс-игрушку на матче женской НБА

В США задержали зрителя, который бросил секс-игрушку на баскетбольную площадку во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) между командами «Атланта Дрим» и «Голден Стэйт Валькириз», сообщает ESPN со ссылкой на представителей лиги. Он два раза попытался привлечь внимание спортсменок столь необычным способом.

В соответствии со стандартами безопасности WNBA любой болельщик, намеренно бросающий предметы на паркет, будет немедленно удален и получит запрет на посещение минимум на год, а также может быть арестован и привлечен к ответственности местными властями, — говорится в сообщении.

Первый раз инцидент произошел в ночь на 30 июля за минуту до конца встречи при счете 75:75. Изначально судьи не остановили игру, но во время тайм-аута предмет убрали с площадки. Игра завершилась победой команды «Голден Стэйт». На следующем матче, состоявшемся 2 августа, тот же зритель вновь бросил секс-игрушку на площадку. Однако на этот раз нарушителя задержала полиция.

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