Mercedes скандального экс-чиновника не поделил дорогу с КамАЗом и Infiniti SHOT: Mercedes экс-главы управления летной эксплуатации Росавиации попал в ДТП

Telegram-канал SHOT сообщил о ДТП с участием автомобиля экс-начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева Mercedes-Benz ML 63 AMG. Источник пишет, что два других участника аварии – КамАЗ и легковушка Infiniti. Транспортные средства столкнулись во Внуково в Подмосковье.

Канал утверждает, что на месте происшествия присутствовал мужчина, похожий на Костылева. В настоящее время за ним числятся штрафы на 242 тысячи рублей, добавляет SHOT.

В 2022 году Максим Костылев покинул должность начальника управления летной эксплуатации Росавиации. Поводом для увольнения стало нарушение решения Красноярского суда — он выдал авиакомпании Azur Air разрешение на подготовку пилотов, несмотря на существовавший запрет. В апреле 2023 года Костылев был задержан по обвинению в получении взяток от руководства Azur Air — ему вменяли принятие туристических путевок. Однако уже в июне того же года его освободили.

