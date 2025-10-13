Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 18:13

«Процесс переговоров забуксовал»: американист о разговоре Путина и Уиткоффа

Американист Блохин: Путин и Уиткофф могли обсуждать передачу Tomahawk и ответ РФ

Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, вероятно, обсуждали вопрос передачи ракет Tomahawk ВСУ и возможные ответные меры Москвы, заявил NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, стороны заинтересованы в последствиях военных поставок Украине.

Очевидно, что процесс переговоров забуксовал, дух Аляски сошел на нет, и очевидно, что здесь, скорее всего, обсуждался главный вопрос — возможные поставки Tomahawk и ответ с нашей стороны. То есть, что будет, если, условно говоря, США предоставляют ракеты Киеву. Следовательно, как в этом вопросе будет развиваться ситуация, — подчеркнул Блохин.

Он отметил, что говорить об успешном завершении диалога пока рано. По мнению политолога, стороны уже перешли на новый этап эскалации конфликта.

Ранее Трамп заявил, что его удивили длительные переговоры Путина и Уиткоффа, продлившиеся пять часов. По словам главы Белого дома, стороны затронули «много интересных вещей».

США
Россия
Владимир Путин
Стив Уиткофф
переговоры
