В Новокузнецке открыли памятник великому полководцу Мединский и Середюк открыли в Новокузнецке памятник Михаилу Кутузову

Памятник великому полководцу Михаилу Кутузову открыли в Новокузнецке, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале. Участие в мероприятии принял помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

История города тесно связана с его именем. Предок полководца, Федор Голенищев-Кутузов, служил воеводой Кузнецкого острога, а сама улица получила название в честь награждения Кузнецкого металлургического комбината орденом Кутузова I степени, — рассказал он.

