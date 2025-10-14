Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:28

В Новокузнецке открыли памятник великому полководцу

Мединский и Середюк открыли в Новокузнецке памятник Михаилу Кутузову

Михаил Кутузов Михаил Кутузов Фото: Russian Look/Global Look Press

Памятник великому полководцу Михаилу Кутузову открыли в Новокузнецке, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале. Участие в мероприятии принял помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

История города тесно связана с его именем. Предок полководца, Федор Голенищев-Кутузов, служил воеводой Кузнецкого острога, а сама улица получила название в честь награждения Кузнецкого металлургического комбината орденом Кутузова I степени, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что памятник жертвам пандемии COVID-19 в скором будущем появится в Санкт-Петербурге. Мемориал установят в саду Милосердия Красногвардейского района города. Скульптуру отольют из бронзы, а сейчас завершилась работа над моделью из глины.

Недавно на Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника бывшему ведущему юмористической передачи-игры «Клуб веселых и находчивых» Александру Маслякову. Он ушел из жизни 8 сентября 2024 года. Бессменному ведущему Клуба веселых и находчивых было 82 года.

Новокузнецк
памятники
Кемеровская область
история
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам
«Это будет серьезно»: китаист оценил мощность альтернативного блока НАТО
В России оценили идею ввести потолок цен на АЗС
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Появилась хронология жестокого убийства геймером одноклассника в Петербурге
Назван самый холодный день в Москве на текущей неделе
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.