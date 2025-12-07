Пятилетний мальчик поссорился с мамой и решил «начать новую жизнь»

В Новокузнецке сотрудники полиции вернули домой пятилетнего мальчика, который решил уйти из дома после ссоры с мамой. По данным ГУ МВД по Кемеровской области — Кузбассу, ребенок взял с собой хлеб, воду и любимые игрушки, но не учел погодных условий — оделся слишком легко.

Мальчику удалось добраться до торгового центра, где его заметили обеспокоенные прохожие и вызвали полицию. Экипаж ДПС оперативно прибыл на место и посадил малыша в патрульную машину, чтобы согреть. Ребенок не смог назвать точный адрес, но с интересом общался с сотрудниками полиции. Тем временем в дежурную часть обратилась мама мальчика. Женщина объяснила, что после небольшой ссоры ребенок пропал — она обнаружила это всего через 10 минут. Мальчика вернули домой.

