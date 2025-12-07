ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 09:43

Пятилетний мальчик поссорился с мамой и решил «начать новую жизнь»

В Новокузнецке полиция вернула домой пятилетнего беглеца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Новокузнецке сотрудники полиции вернули домой пятилетнего мальчика, который решил уйти из дома после ссоры с мамой. По данным ГУ МВД по Кемеровской области — Кузбассу, ребенок взял с собой хлеб, воду и любимые игрушки, но не учел погодных условий — оделся слишком легко.

Мальчику удалось добраться до торгового центра, где его заметили обеспокоенные прохожие и вызвали полицию. Экипаж ДПС оперативно прибыл на место и посадил малыша в патрульную машину, чтобы согреть. Ребенок не смог назвать точный адрес, но с интересом общался с сотрудниками полиции. Тем временем в дежурную часть обратилась мама мальчика. Женщина объяснила, что после небольшой ссоры ребенок пропал — она обнаружила это всего через 10 минут. Мальчика вернули домой.

Ранее жительница Красноярского края Елена Кривошеина, 10-летнего сына которой загрызла стая бродячих собак, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть или отменить 498-ФЗ. Она призвала прекратить выпуск безнадзорных животных на улицы и «остановить страшные смерти по всей России».

