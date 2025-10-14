Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:29

Один из крупнейших протуберанцев этого года оторвался от Солнца

Фото: National Aeronautics & Space Adm/Global Look Press

Один из самых больших протуберанцев, которые возникли в 2025 году на Солнце, оторвался от звезды в ночь с 13 на 14 октября, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Астрономы добавили, что все это время плотное облако плазмы понемногу смещалось в сторону Земли.

Сегодня в интервале времени между двумя и четырьмя часами ночи по московскому времени с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды, — рассказали ученые.

Согласно данным коронографов, плазменное волокно к текущему моменту должно было отдалиться от Солнца примерно на 20 млн километров. Его траектория пройдет строго между орбитами Меркурия и Земли. По предварительным расчетам, обе планеты останутся вне зоны воздействия протуберанца.

Ранее астрономы сообщали, что за последние сутки на Солнце зафиксировано 15 заметных вспышек. Три из них относятся к мощному классу М, остальные — к среднему классу С. Ученые уточнили, что причиной всплеска активности стали две крупные области на солнечном диске с сильными магнитными полями.

