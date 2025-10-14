В Таджикистане стартовали совместные учения ОДКБ

Совместные учения стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2025» и «Барьер-2025 стартовали в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ. Мероприятия проводятся в республике с 14 по 19 октября.

В период с 14 по 19 октября подразделения, участвующие в совместном учении с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2025» и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2025», совершают перегруппировку в Республику Таджикистан, — говорится в сообщении.

Ранее НАТО приступила к воздушным учениям по отработке ядерного сдерживания под кодовым названием Steadfast Noon. Как уточнил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, маневры являются плановыми и не предполагают применения реального ядерного оружия.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. Он обвинил политиков в попытке нагнетать ситуацию и раскручивании подобных тезисов.