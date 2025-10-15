«Мы понимаем»: Сийярто признал риски из-за «Томагавков» на Украине

Риск эскалации конфликта на Украине увеличивается с каждым новым днем, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Российской энергетической недели. Таким образом он прокомментировал возможные поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы понимаем, что каждый день, проведенный в <…> [конфликте на Украине], создает огромный риск эскалации, и как соседняя страна [с Украиной] мы определенно надеемся, что такой эскалации не произойдет, — сказал Сийярто.

При этом, по словам британского геополитического аналитика Александра Меркуриса, политики из Европейского союза боятся, что президент США Дональд Трамп блефует относительно продажи Украине ракет Tomahawk. На Западе видят, что политик «привык много говорить».

Ранее The New York Times сообщала, что даже если Украина получит от США ракеты Tomahawk, использовать их она не сможет. Для этого Киеву потребовалось бы дополнительное оборудование, поставка которого поставила бы США на грань прямой конфронтации с Россией.