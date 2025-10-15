Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 11:42

«Мы понимаем»: Сийярто признал риски из-за «Томагавков» на Украине

Сийярто заявил, что поставки Tomahawk Украине повышают риск эскалации

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риск эскалации конфликта на Украине увеличивается с каждым новым днем, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Российской энергетической недели. Таким образом он прокомментировал возможные поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы понимаем, что каждый день, проведенный в <…> [конфликте на Украине], создает огромный риск эскалации, и как соседняя страна [с Украиной] мы определенно надеемся, что такой эскалации не произойдет, — сказал Сийярто.

При этом, по словам британского геополитического аналитика Александра Меркуриса, политики из Европейского союза боятся, что президент США Дональд Трамп блефует относительно продажи Украине ракет Tomahawk. На Западе видят, что политик «привык много говорить».

Ранее The New York Times сообщала, что даже если Украина получит от США ракеты Tomahawk, использовать их она не сможет. Для этого Киеву потребовалось бы дополнительное оборудование, поставка которого поставила бы США на грань прямой конфронтации с Россией.

Венгрия
Петер Сийярто
Украина
Киев
ВСУ
ракеты
Tomahawk
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Стало известно количество жертв после взрыва на танкере в Индонезии
Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни
«Стратегия примитивна»: Медведчук о причине поездки Зеленского в Вашингтон
«Захотели играть в настоящий футбол»: ветеран ЦСКА о матче Россия — Боливия
Российская армия освободила два села на Украине и в ДНР
Офтальмолог раскрыла, из-за чего возникает компьютерный зрительный синдром
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.