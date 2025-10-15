Экономист дала прогноз по инфляции на ноябрь

Рост инфляции в ноябре может составить 0,6−0,7%, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, переданным «Финансами Mail», при этом годовые показатели инфляции приблизятся к 7%.

Мы полагаем, что инфляция в ноябре может составить 0,6−0,7% (м/м), а годовая инфляция продолжит замедляться из-за высокой базы ноября прошлого года и приблизится к 7% (г/г), — заявила она

По ее словам, это связано с тем, что сезонное снижение цен на овощи и фрукты подошло к концу, а стоимость бензина росла быстрее среднего (на 0,85% за неделю и на 10,15% с начала года при общем росте инфляции на 4,53%). Помимо этого, в сентябре и начале октября особенно быстро дорожали отдельные товары и услуги: мясо и птица, куриные яйца, лекарства, проезд в транспорте и образование

Ранее экономист Никита Масленников спрогнозировал рост цен на основные продовольственные товары в России, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия. Он связал это с инфляцией, засухой в южных и дальневосточных регионах, а также сезонным фактором, отметив особые риски подорожания красной рыбы, морепродуктов и красной икры в предновогодний период.