Захарова высказалась о выпадах на Россию из-за БПЛА в Европе Захарова: Россия не причастна к запуску БПЛА в Европе

Россия считает абсурдными спекуляциями заявления о якобы причастности Москвы к запуску дронов в Европе, заявила представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Она также призвала Данию не усугублять напряженность на континенте.

Российская страна категорически отвергает абсурдные и голословные спекуляции о причастности к инцидентам <…> Мы рассчитываем, что Копенгаген впредь проявит ответственный подход и воздержится от шагов, чреватых усилением напряженности на Европейском континенте, — подчеркнула Захарова.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркивал, что провокации с беспилотниками в Европейском союзе используют для повышения градуса военного психоза. По его словам, эта истерия нужна для того, чтобы заставить население затянуть пояса, а парламенты — проголосовать за безумные военные траты.

До этого сразу несколько беспилотных летательных аппаратов заметили в местах дислокации Вооруженных сил Дании. Речь идет в том числе об авиабазе Каруп. Она является крупнейшим военным объектом на территории Дании. БПЛА перемещались как внутри, так и за пределами ограждения авиабазы Каруп.