Если США передадут Украине ракеты Tomahawk, это приведет к новому уровню эскалации кризиса, заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, вопрос поставок Киеву используется для политического давления на Москву.

Tomahawk — это серьезно и опасно. Их передача Украине приведет к новому, совершенно другому уровню эскалации военного конфликта. Все будет другим. Конечно, никто бы этого не хотел, — отметил Константинов.

Глава парламента Крыма заметил, что Россия давно сформулировала свою позицию и готова к переговорам. Однако президент Украины Владимир Зеленский в ответ уклоняется от диалога, уточнил политик.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что президент США Дональд Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине, чтобы показать своему избирателю и союзникам, какой он крутой и решительный.

До этого политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине в обмен на доказательства коррупционных действий, связанных с экс-главой Белого дома Джо Байденом. По словам эксперта, американский лидер будет готов поддерживать контакты с украинской стороной из личных соображений.