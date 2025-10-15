Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:35

Жителей российского региона на Урале предупредили об опасности атаки БПЛА

В Свердловской области объявили режим реагирования на возможную атаку БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области объявили режим реагирования на возможную атаку БПЛА, сообщил департамент информационной политики региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что из-за этого возможны ограничения в работе мобильного интернета.

На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности, — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что все госучреждения работают в штатном режиме. При этом специальные службы отслеживают обстановку в регионе.

Ранее на территории Челябинской области впервые ввели режим беспилотной опасности. Жителям также напомнили, что телефон для связи с экстренными службами 112. Информацию подтвердили в Министерстве общественной безопасности региона. По данным ведомства, существует вероятность падения дронов.

До этого сообщалось, что силы ПВО в ночь на 15 октября сбили почти 60 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны и акватория Черного моря.

Россия
Свердловская область
беспилотники
предупреждения
