Жителей российского региона на Урале предупредили об опасности атаки БПЛА В Свердловской области объявили режим реагирования на возможную атаку БПЛА

В Свердловской области объявили режим реагирования на возможную атаку БПЛА, сообщил департамент информационной политики региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что из-за этого возможны ограничения в работе мобильного интернета.

На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности, — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что все госучреждения работают в штатном режиме. При этом специальные службы отслеживают обстановку в регионе.

Ранее на территории Челябинской области впервые ввели режим беспилотной опасности. Жителям также напомнили, что телефон для связи с экстренными службами 112. Информацию подтвердили в Министерстве общественной безопасности региона. По данным ведомства, существует вероятность падения дронов.

До этого сообщалось, что силы ПВО в ночь на 15 октября сбили почти 60 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны и акватория Черного моря.