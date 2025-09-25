В России представили новый список банков по количеству жалоб ЦБ опубликовал новый полугодовой ренкинг банков по обоснованным жалобам

Центральный банк России обнародовал новый ренкинг (ранжированный список) финансовых организаций по уровню обоснованных жалоб на кредитные продукты, сообщается на официальном сайте регулятора. Данные охватывают деятельность банков за первые шесть месяцев 2025 года.

В опубликованный список вошли только те кредитные организации, которые получили более одной жалобы, признанной обоснованной. Лидером антирейтинга стал МТС Банк, следом за ним расположились Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ и Т-Банк.

Позиция в ренкинге определяется количеством претензий, приходящихся на каждые 100 тысяч действующих кредитных договоров. Для корректного сравнения банки разделены на группы с учетом их значимости для финансовой системы и объема розничного кредитного портфеля.

Ранее руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич сообщал, что крупнейшие российские банки начали снижать ставки по кредитам и вкладам после решения Центрального банка РФ уменьшить ключевую ставку. Среди финансовых организаций, снизивших ставки, находятся Сбербанк, ВТБ и Т-Банк.