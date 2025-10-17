«Коварство»: врач назвала неочевидные симптомы гепатита C

Слабость и снижение аппетита могут быть неочевидными признаками развития гепатита C, заявила NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Турская. По ее словам, также к симптомам заболевания относят потемнение мочи и боль в правом подреберье.

Коварство гепатита С заключается в том, что на ранних стадиях заболевание может не проявляться вовсе. В острый период возможны слабость, утомляемость, снижение аппетита, незначительная боль в правом подреберье, тошнота и повышение температуры. Иногда наблюдаются потемнение мочи и осветление кала, что указывает на нарушение работы печени, — пояснила Турская.

Она отметила, что при переходе болезни в хроническую форму симптомы не усиливаются, а, напротив, становятся менее выраженными. По словам врача, это создает ложное ощущение улучшения состояния.

Если гепатит С начинает переходить в хроническую форму, симптомы, вопреки распространенному мнению, становятся менее выраженными, но постепенно появляются признаки поражения печени: тяжесть после еды, метеоризм, ломота в мышцах и суставах, раздражительность и нарушения сна. На более поздних стадиях, когда развивается цирроз, появляются сосудистые «звездочки» на коже, отеки, увеличение живота из-за скопления жидкости и желтый оттенок кожи, — резюмировала Турская.

