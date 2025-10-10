Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:25

Врач назвала тяжелые осложнения ветрянки

Врач Тен: ветрянка подавляет иммунитет, провоцируя менингит и гепатит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветряная оспа угнетает иммунную систему, что может привести к осложнениям, таким как менингит и гепатит, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, сниженный иммунитет не может противостоять бактериям и вызывает системные нарушения в организме.

Ветрянка опасна не сама по себе, а своими осложнениями. Вирус подавляет иммунитет, открывая ворота для бактерий и вызывая системные нарушения. Среди них выделяются энцефалит и менингит: воспаление головного мозга и его оболочек. Оно проявляется сильной головной болью, рвотой, судорогами и потерей сознания. Может привести к необратимым неврологическим последствиям. Кроме того, существует риск столкнуться с гепатитом, кератитом, нефритом и тромбоцитопенией, — отметила Тен.

Она подчеркнула, что бактериальные поражения кожи — самое распространенное осложнение после ветрянки. По словам врача, при расчесывании сыпи в раны могут проникнуть стрептококки и стафилококки, что приводит к гнойным воспалениям, абсцессам и, в крайних случаях, некротическому фасцииту.

Среди осложнений также выделяется ветряночная пневмония: вирусное поражение легких. Она протекает тяжело, плохо поддается лечению и является основной причиной смерти от ветрянки у взрослых. Кроме того, не исключен риск возникновения синдрома Рея: редкого, но крайне опасного состояния, возникающего у детей на фоне лечения аспирином. Он поражает печень и мозг, — заключила Тен.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что осенний рост простудных заболеваний вызван двумя причинами: похолоданием и увеличением контактов между людьми после летних отпусков. Однако, по его словам, новая волна заболеваемости ожидается в начале зимы.

