В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке птицеводческой продукции

В 2025 году в России сохраняется положительная динамика производства птицы, передает Минсельхоз РФ. По данным ведомства, которые есть в распоряжении NEWS.ru, за первые семь месяцев в сельхозорганизациях было произведено 3,96 млн тонн в живом весе — соответствующий показатель на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается эпизоотической ситуации, то на птицеводческих предприятиях не регистрировались случаи гриппа птиц.

По информации министерства, производственные показатели способствуют сохранению стабильной ценовой динамики в пределах сезонных тенденций. По данным на 17 сентября, цены производителей на мясо кур за месяц уменьшились на 1,4% (164,5 рубля за кг). Что касается потребительских цен, то за тот же период они составили 228,5 рубля за кг (+0,4%).

Ранее стало известно, что южные регионы России столкнулись с падением урожайности подсолнечника в 2025 году. Показатель составил всего 1,17 тонны с гектара, что на 35,4% меньше по сравнению с прошлым годом и представляет минимальное значение за последние 13 лет.