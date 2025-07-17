На Украине вводят новый обязательный школьный предмет В украинских школах с 2027 года сделают обязательным предмет «Защита Украины»

С 2027 года обновленный предмет «Защита Украины» станет обязательным во всех украинских школах, сообщил министр образования страны Оксен Лисовый на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, на этих уроках будут учить безопасности, самозащите, медицине, действиям в информационном пространстве.

Знания о безопасности, самозащите, медицине, информационном пространстве — это уже не просто «дополнительная подготовка», это базовый навык современного человека. «Для его чувства собственного достоинства» и смелого взгляда в свое будущее в своей стране, — написал Лисовый.

Ранее сообщалось, что Министерство образования Украины планирует сделать необязательным изучение физики, биологии и химии в старших классах. Из списка необходимых предметов для учащихся 10–12-х классов также уберут зарубежную литературу, географию, гражданское образование и всемирную историю. Обязательными останутся только украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и «Защита Украины».