22 октября 2025 в 10:53

Число отравившихся в Улан-Удэ резко выросло

В Улан-Удэ число отравившихся готовой продукцией выросло до 145

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число отравившихся готовой продукцией в сети магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ людей достигло 145, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. Среди пострадавших — 79 детей, более половины из них находятся в больницах, передает ТАСС.

По состоянию на утро 22 октября зарегистрировано 145 случаев, из них 79 детей. Госпитализировано 76 человек, из них 47 детей, — говорится в сообщении.

Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября. Все заболевшие употребляли продукцию компании «Восток», выпускающей готовые блюда для сети «Николаевский». Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, а также задержана заведующая производством предприятия.

Ранее в Калининграде количество пострадавших после посещения кафе «Бела Дона» и заразившихся норовирусной инфекцией школьников увеличилось до 13 человек. Все заболевшие получают амбулаторное лечение. Изначально сообщалось о девяти случаях отравления среди учеников одной из местных школ.

До этого в арзамасской школе «Созвездие» произошла вспышка острой кишечной инфекции — в результате заболели восемь учеников, четверо из которых были госпитализированы. По факту инцидента начата проверка, а в самой школе введен карантин с переводом на дистанционное обучение.

