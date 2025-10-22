В России лишили связи более 160 тыс. абонентских номеров

Свыше 160 тыс. абонентских номеров были временно заморожены за сдачу их владельцами в аренду, заявила в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, правоохранители продолжают фиксировать факты предоставления россиянами временного доступа к своим аккаунтам злоумышленникам, которые действуют в интересах украинских кол-центров.

Организованы мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам сдаваемых в аренду аккаунтов. На сегодняшний день соответствующие меры приняты в отношении более чем 160 тыс. абонентских номеров, — подчеркнула Волк.

Она предупредила, что под предлогом быстрого заработка в такие незаконные схемы аферисты массово вовлекают несовершеннолетних. Посредством арендованных учетных записей преступники могут не только заниматься вымогательством, но и вербовать участников запрещенных организаций, а также планировать теракты, уточнила представитель ведомства.

Ранее в Москве возбудили первое уголовное дело по статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях. На скамье подсудимых оказался житель Химок, который получил от своего знакомого сомнительное предложение заработать. Мужчина должен был посещать офисы операторов связи и по поддельным доверенностям от юридических лиц заключать договор на оказание услуг.