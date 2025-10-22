Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 10:58

В России лишили связи более 160 тыс. абонентских номеров

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Свыше 160 тыс. абонентских номеров были временно заморожены за сдачу их владельцами в аренду, заявила в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, правоохранители продолжают фиксировать факты предоставления россиянами временного доступа к своим аккаунтам злоумышленникам, которые действуют в интересах украинских кол-центров.

Организованы мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам сдаваемых в аренду аккаунтов. На сегодняшний день соответствующие меры приняты в отношении более чем 160 тыс. абонентских номеров, — подчеркнула Волк.

Она предупредила, что под предлогом быстрого заработка в такие незаконные схемы аферисты массово вовлекают несовершеннолетних. Посредством арендованных учетных записей преступники могут не только заниматься вымогательством, но и вербовать участников запрещенных организаций, а также планировать теракты, уточнила представитель ведомства.

Ранее в Москве возбудили первое уголовное дело по статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях. На скамье подсудимых оказался житель Химок, который получил от своего знакомого сомнительное предложение заработать. Мужчина должен был посещать офисы операторов связи и по поддельным доверенностям от юридических лиц заключать договор на оказание услуг.

мошенники
Ирина Волк
абоненты
номера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Под большим вопросом»: украинцы рискуют остаться без отопления зимой
Словакия поставила ЕС условие для поддержки новых санкций против России
Подросток спускалась на свидание по простыням и сорвалась со второго этажа
Медсестра увидела «смерть с косой» у постели тяжелобольного пациента
Гастроэнтеролог предупредил о вреде жвачки для зубов и желудка
Семья из восьми человек погибла в крупном ДТП в США
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.