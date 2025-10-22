Россиянам рассказали, как отличить бота от человека МВД: в отличие от человека бот всегда отвечает быстро и никогда не сомневается

Боты в интернет-переписке ведут себя неестественно: никогда не сомневаются и не просят уточнений, всегда отвечают быстро и уверенно, что и отличает их от людей, сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью. Отмечается, что такой собеседник «будто живет в коде».

Как понять, что перед вами бот: не колеблется и не уточняет, у него всегда есть четкий ответ и железная уверенность. Пишет лозунгами. «Все все понимают», «это очевидно», «нормальные люди согласны». Не спит. Комментирует мгновенно, в любое время суток, будто живет в коде. Говорит одинаково. Один ритм, одна структура, без эмоций — или с идеально выверенной агрессией, — сказали в управлении.

В ведомстве добавили, что бот не оперирует личным опытом — на вопросы о жизни он либо отвечает шаблонно, либо игнорирует их. Еще один ключевой маркер — безошибочность. В отличие от живого человека, который может устать, передумать или написать с искренней эмоцией, бот действует как идеальный, но лишенный смысла комментатор.

Как пояснили в киберполиции, такие программы чаще всего используются мошенниками для накрутки отзывов и создания ложного доверия к несуществующим сайтам и «брокерам». Также их применяют маркетологи для создания искусственного ажиотажа вокруг брендов и политтехнологи для влияния на общественное мнение.

Ранее депутат Антон Немкин рассказал о новой схеме мошенничества, связанной с трудоустройством: злоумышленники представляются работодателями и выманивают у людей копии паспортов, ИНН, СНИЛС и данные банковских карт. Политик призвал быть осторожными, проверять информацию о компаниях, не поддаваться давлению и не передавать личные данные незнакомцам.