Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников Педиатр Татаркина: осенью у школьников могут проявиться невротические нарушения

В начале нового учебного года у школьников могут проявиться различные невротические нарушения, рассказала РИАМО педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина. Она отметила важность помощи родителей в период адаптации, когда нервная система может не выдержать.

В этом случае могут развиться нервные тики, заикание и другие невротические проявления. Поэтому родителям следует уделять внимание не только школьным успехам, но и эмоциональному состоянию ребенка, — рассказала Татаркина.

Детям осенью часто приходится привыкать к новому коллективу, искать общий язык с учителями и волноваться из-за оценок. Тяжелее всего в этот период приходится первоклассникам, отмечает эксперт.

Ранее педиатр Екатерина Морозова рассказала, что на перегрузку у школьников могут указывать тревожность, низкая самооценка, апатия и чувство неуверенности в себе. Помимо психологических признаков, это состояние можно распознать по физическим симптомам и когнитивным проявлениям.