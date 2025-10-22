Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 13:09

Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников

Педиатр Татаркина: осенью у школьников могут проявиться невротические нарушения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В начале нового учебного года у школьников могут проявиться различные невротические нарушения, рассказала РИАМО педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина. Она отметила важность помощи родителей в период адаптации, когда нервная система может не выдержать.

В этом случае могут развиться нервные тики, заикание и другие невротические проявления. Поэтому родителям следует уделять внимание не только школьным успехам, но и эмоциональному состоянию ребенка, — рассказала Татаркина.

Детям осенью часто приходится привыкать к новому коллективу, искать общий язык с учителями и волноваться из-за оценок. Тяжелее всего в этот период приходится первоклассникам, отмечает эксперт.

Ранее педиатр Екатерина Морозова рассказала, что на перегрузку у школьников могут указывать тревожность, низкая самооценка, апатия и чувство неуверенности в себе. Помимо психологических признаков, это состояние можно распознать по физическим симптомам и когнитивным проявлениям.

педиатры
неврозы
школьники
адаптация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как проявляется женский абьюз в семьях
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по определению границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.