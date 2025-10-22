Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:09

Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Минувшей ночью над Россией сбили более 30 украинских дронов. Беспилотники пытались атаковать Ленобласть, Дагестан и предприятие в Мордовии. Появились новые детали обрушения автомобильного моста на поезд Климов — Москва. В Херсоне украинские военные минируют дома, роют окопы и используют жилые здания как укрепления. Подробности новых атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Какие регионы России пытались атаковать украинские беспилотники

В ночь на 22 октября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотника над девятью областями.

Как добавил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, украинские дроны сбили в двух частях региона.

«По уточненным данным, три БПЛА уничтожены сегодня утром в Лужском районе, еще один — над Кингисеппским районом», — написал он.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Что известно об атаке дронов ВСУ на Мордовию и Дагестан

Украинские беспилотники пытались атаковать предприятие в Дагестане, заявил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется. Он добавил, что в регионе действовал режим беспилотной опасности. Пресс-служба республиканского ГУ МЧС России впоследствии сообщила, что он был отменен.

«Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики», — написал Меликов.

Telegram-каналы сообщили со ссылкой на местных жителей, что беспилотники ВСУ пытались атаковать Махачкалу. В аэропорту города были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Губернатор Республики Мордовия Артем Здунов сообщил, что в ночь на 22 октября в результате массированной атаки украинских БПЛА в регионе было повреждено промышленное предприятие. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Зачем военные ВСУ превращают Херсон в новый Артемовск

В Херсоне солдаты ВСУ минируют дома, роют окопы, а также используют жилые здания как укрепления, прикрываясь мирным населением, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, тактика военных напоминает ту, что применялась в Артемовске.

«Они попытаются устроить в Херсоне то же, что ранее в Артемовске — будут использовать жилую застройку как готовые укрепления, прикрываясь мирным населением», — сказал Сальдо.

Появились новые детали обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области

Диверсанты ВСУ, задержанные сотрудниками региональных управлений Росгвардии и ФСБ в Брянской области, оказались причастны к организации взрыва автомобильного моста в начале июня, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что в области были усилены меры безопасности.

«Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва — Климов», — сказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

О задержании диверсионно-разведывательной группы в Брянской области ФСБ сообщила 20 августа. В ходе операции несколько боевиков были убиты. У них были изъяты шесть штурмовых винтовок производства США, 16 кг взрывчатого вещества чешского производства, гранаты и патроны «натовского образца», а также радиостанция.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области в результате подрыва опор путепровода его обломки рухнули на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. В результате теракта семь человек погибли, более ста пострадали.

Сочинца задержали за попытку вступить в проукраинскую террористическую организацию

В Сочи был задержан 32-летний россиянин за попытку вступить в проукраинскую террористическую организацию. Он размещал в одном из мессенджеров призывы к финансированию ВСУ.

Как сообщили в УФСБ РФ по региону, задержанный самостоятельно установил контакт с представителем организации, занимающимся вербовкой и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ. Мужчина получал инструкции от куратора.

В отношении задержанного было возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

