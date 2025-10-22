Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 октября: инфографика

В ночь на 22 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 БПЛА.

«Восемь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА — над территорией Ленинградской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Псковской области, три БПЛА — над акваторией Черного моря, два БПЛА — над территорией Новгородской области, один БПЛА — над территорией Орловской области, один БПЛА — над территорией Тверской области, один БПЛА — над территорией Тульской области», — заявили в ведомстве.