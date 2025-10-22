Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 08:25

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 октября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 22 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 БПЛА.

«Восемь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА — над территорией Ленинградской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Псковской области, три БПЛА — над акваторией Черного моря, два БПЛА — над территорией Новгородской области, один БПЛА — над территорией Орловской области, один БПЛА — над территорией Тверской области, один БПЛА — над территорией Тульской области», — заявили в ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

атаки
БПЛА
ВСУ
СВО
Кристина Ильина
К. Ильина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Дагестаном «закрыли небо»
«Путь только один»: режиму Зеленского на Украине призвали «сломить хребет»
Литва закрыла погранпереходы с Белоруссией из-за подозрительных зондов
Как выбрать идеальные гантели для домашних тренировок
В Пхеньяне запустили фонарики в честь подвига солдат КНДР под Курском
Трамп сказал о резком развороте Индии от России
Сальдо рассказал, как ВСУ превращают Херсон в «новый» Артемовск
Ночью над Россией сбили больше 30 беспилотников
Украинский полк «Скала» не спас ВСУ от провала
Трамп впервые за второй президентский срок посетит Японию
Врач перечислила основные симптомы дефицита йода
Удар по цифровой защите и прорыв в Донбассе: новости СВО к утру 22 октября
Ипотеку теперь можно будет взять в МФО: кому доступно, все плюсы и минусы
«Укравшая» свою дочь из школы россиянка сама сдалась следователям
«Прилетел в башню»: экипаж танка 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ
Юрист ответил, чем грозит телефон в руке во время поездки за рулем
Главу МИД Польши обвинили в «двойных стандартах» после угроз в адрес Путина
В Минобороны России началась глобальная оптимизация
Истребитель со странным набором вооружения заметили на Украине
Технолог рассказала, как ухаживать за вещами из натуральной шерсти
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.