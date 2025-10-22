Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 06:06

Небо над Ярославлем временно закрыли для полетов

Росавиация: аэропорт Ярославля временно приостановил прием воздушных судов

Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Росавиация ввела временные ограничения в ярославском аэропорту Туношна, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что меры носят вынужденный характер для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по той же причине была ограничена работа еще трех российских аэропортов. Речь идет про воздушные гавани Калуги (Грабцево), Самары (Курумоч) и Краснодара (Пашковский). Введенные запреты носят превентивный характер и направлены на минимизацию потенциальных рисков.

До этого в Росавиации информировали, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области был завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске.

Ярославль
аэропорты
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Истребитель со странным набором вооружения заметили на Украине
Технолог рассказала, как ухаживать за вещами из натуральной шерсти
В Госдуме объяснили, в каком случае у водителей будут аннулировать права
Богомаз раскрыл детали теракта с обрушением моста на поезд
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на Мордовию
Значение поцелуя в сновидении: раскройте тайну сна
Юрист раскрыл нюанс, который нужно учесть при покупке автомобиля
Атомная энергетика США получит плутоний из военных запасов
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Небо над Ярославлем временно закрыли для полетов
Военэксперт объяснил, зачем ВСУ забрасывают ДРГ вглубь России
Двойная эпидемия гриппа и COVID-19 в РФ: кто в опасности, как лечить
Удар по заводу БПЛА и прорыв у Харькова: успехи ВС РФ к утру 22 октября
В Ленобласти сбивают украинские БПЛА
Сон об измене супруга: причины тревоги и советы для отношений
Ирландия взорвалась протестами после изнасилования ребенка мигрантом
«За гранью логики»: психиатр объяснил склонность некоторых людей к экстриму
Воздушное пространство одного региона оказалось под угрозой атаки дронов
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с пластиковыми окнами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 октября
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.