Небо над Ярославлем временно закрыли для полетов

Росавиация ввела временные ограничения в ярославском аэропорту Туношна, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что меры носят вынужденный характер для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по той же причине была ограничена работа еще трех российских аэропортов. Речь идет про воздушные гавани Калуги (Грабцево), Самары (Курумоч) и Краснодара (Пашковский). Введенные запреты носят превентивный характер и направлены на минимизацию потенциальных рисков.

До этого в Росавиации информировали, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области был завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске.