В Ленобласти по угнавшему машину школьнику открыли огонь МВД: в Ленобласти сотрудники ГИБДД стреляли по иномарке со школьниками

В Ленобласти сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие при преследовании угнанного автомобиля Audi, за рулем которого находился 14-летний подросток, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел после обращения 38-летнего жителя о хищении его машины с парковки на Ропшинском шоссе.

Спустя несколько часов патрульные обнаружили автомобиль на 36-м километре трассы «Нарва», после чего началось преследование. Водитель игнорировал неоднократные требования об остановке.

Инспекторы ДПС произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего открыли стрельбу по колесам транспортного средства. Автомобиль нарушителя в итоге остановился, после чего из него выбежал несовершеннолетний. В салоне иномарки находились еще четыре подростка в возрасте от 14 до 17 лет. Всех задержанных доставили в отделение полиции.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области применили огнестрельное оружие по колесам автомобиля с двумя несовершеннолетними. 15-летний подросток вместе с 14-летним приятелем похитили ключи от автомобиля ВАЗ-21150 у своих родителей. После остановки транспортного средства полицейские задержали обоих нарушителей.