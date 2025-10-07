Грузия на своем примере показала постсоветским республикам, как следует отстаивать национальную честь и достоинство, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе брифинга по актуальной международной повестке. По словам сенатора, которые приводит корреспондент NEWS.ru, страна также продемонстрировала, как нужно пресекать попытки сорвать демократический процесс любой ценой.

Честно говоря, так, как повела себя Грузия в период этих выборов может послужить примером для многих постсоветских республик, как надо отстаивать свою национальную честь, свое национальное достоинство, — подчеркнул Джабаров.

Ранее Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения пятерым организаторам митинга за призывы к свержению власти и попытку насильственной смены конституционного строя. Им инкриминируются организация группового насилия и попытка захвата объекта стратегического значения. Уголовные дела предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.