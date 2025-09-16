Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:14

Россиянам раскрыли рецепт борьбы с депрессией

Депутат Иванов: комбинация духовной поддержки и науки может побороть депрессию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комбинация христианских практик и медицины поможет побороть депрессию, заявил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, которые передает LIFE.ru, при этом духовная поддержка не отменяет необходимости профессионального медицинского лечения при серьезных формах заболевания.

Православие предлагает многовековой опыт борьбы с унынием, который в современном мире может быть актуален как никогда. <…> Церковь предлагает не просто набор моральных правил, а лекарство для души: участие в таинствах, молитву, доверительный разговор с духовником, а также деятельную любовь к ближним, когда человек, забывая о себе, помогает нуждающимся, — заявил он.

Ранее главный внештатный специалист общей врачебной практики Министерства здравоохранения РК Алексей Музыка заявил, что от постоянного стресса избавиться тяжелее, чем от алкогольной и табачной зависимости. По его словам, любая зависимость лечится при желании.

Россия
депрессии
депутаты
здоровье
