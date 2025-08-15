Как я спасла астильбу от вырождения — куст ожил и зацвел пышнее, чем раньше

Астильба — одно из самых неприхотливых растений для сада. Она прекрасно переносит тень, ежегодно радует пышными соцветиями и не требует сложного ухода. Но даже у такой стойкой культуры есть слабое место.

Если не омолаживать куст каждые 2–3 года, соцветия становятся мелкими и редкими, а рост почти прекращается. Причина — одревеснение и отмирание корней. Исправить ситуацию можно всего за один день.

Как омолодить астильбу:

Аккуратно выкопайте куст, не повредив корневую систему. Осмотрите корни — старые и тёмные части будут напоминать плотную корку. Удалите все отмершие участки, оставив только молодые светлые побеги. Не пугайтесь, если старых корней окажется много. Заполните лунку компостом или плодородной землёй и посадите растение обратно.

Уже в первый сезон куст начнёт активно расти, а цветение станет пышным и ярким. Такой простой приём вернёт астильбе прежнюю декоративность и здоровье.

