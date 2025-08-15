Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Как я спасла астильбу от вырождения — куст ожил и зацвел пышнее, чем раньше

Фото: Justus de Cuveland/imageBROKER.com/Global Look Press

Астильба — одно из самых неприхотливых растений для сада. Она прекрасно переносит тень, ежегодно радует пышными соцветиями и не требует сложного ухода. Но даже у такой стойкой культуры есть слабое место.

Если не омолаживать куст каждые 2–3 года, соцветия становятся мелкими и редкими, а рост почти прекращается. Причина — одревеснение и отмирание корней. Исправить ситуацию можно всего за один день.

Как омолодить астильбу:

  1. Аккуратно выкопайте куст, не повредив корневую систему.
  2. Осмотрите корни — старые и тёмные части будут напоминать плотную корку.
  3. Удалите все отмершие участки, оставив только молодые светлые побеги. Не пугайтесь, если старых корней окажется много.
  4. Заполните лунку компостом или плодородной землёй и посадите растение обратно.

Уже в первый сезон куст начнёт активно расти, а цветение станет пышным и ярким. Такой простой приём вернёт астильбе прежнюю декоративность и здоровье.

растения
цветы
советы
выращивание
Валерия Мартынович
В. Мартынович
