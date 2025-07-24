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24 июля 2025 в 10:37

Фрагменты упавшего Ан-24 разбросало на большой площади

Обломки Ан-24 (архивное фото) Обломки Ан-24 (архивное фото) Фото: РИА Новости

Обломки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», потерпевшего крушение в Амурской области, разбросаны на большой площади, заявил ТАСС источник в оперативных службах. По его словам, из-за сложной местности спасатели пока не могут до них добраться.

Обломки находятся в горно-лесистой местности, доступ к ним затруднен, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор проверял авиакомпанию «Ангара» в июле 2025 года — за месяц до крушения Ан-24. Проверка была плановой, серьезных нарушений надзорные органы не нашли. В течение последнего года в компании прошло 12 внеплановых проверок. В них участвовали различные контролирующие структуры.

Воздушное судно, выполнявшее рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестало выходить на связь 24 июля при заходе на посадку в аэропорту прибытия. Предполагается, что самолет мог зацепить сопку из-за плохой видимости. Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, погибли. В связи с трагедией в Приамурье открыли горячую линию.

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