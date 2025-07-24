Макрон обзавелся серьезным врагом

В отношениях французского лидера Эммануэля Макрона и руководителя Министерства внутренних дел страны Брюно Ретайо разгорается серьезный конфликт, заявили журналисты издания Parisien со ссылкой на информированные источники. По их словам, глава государства критически допросил министра об обстановке в южной части Франции после его публикации в СМИ, где Ретайо указал на окончание «макронизма» после ухода Макрона с должности.

Брюно Ретайо дважды или трижды отличился нападками на президента. Многие министры этого не принимают. В стране достаточно проблем с безопасностью, поэтому результаты [работы Ретайо] вызывают вопросы, — говорится в материале.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев объяснил падение рейтингов Макрона провалами во внутренней политике, а также усилением радикальных движений в стране. Французский лидер продолжает принимать решения, не пользующиеся популярностью в государстве, подчеркнул он. Стремление президента Франции к посредничеству во всех делах ЕС приводит к подрыву его авторитета, а стране, добавил эксперт.