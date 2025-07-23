Продюсера Telegram-канала Baza отправили под арест

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову по делу о даче взяток полицейским, сообщил ТАСС ее адвокат Егор Филин. По его словам, она пробудет под стражей до 20 сентября. Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Татьяне Лукьяновой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сказал адвокат.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова сроком на 1 месяц и 27 суток, то есть до 20 сентября. Журналиста обвиняют в даче взятки группой лиц по предварительному сговору.

По версии Следственного комитета РФ, журналисты канала платили сотрудникам правоохранительных органов в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях, чтобы получать служебные данные, которые затем публиковались в Telegram-канале Baza. Трифонов в свою очередь утверждал, что действительно иногда платил за материалы, но исключительно о спортивных и светских мероприятиях.