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24 июля 2025 в 10:18

Politico назвало власть Украины разрушительным врагом своей страны

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Киев отошел от демократических принципов, когда украинский лидер Владимир Зеленский решил разгромить два ключевых антикоррупционных ведомства — Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, пишет американское издание Politico. Журналисты отмечают, что у Украины достаточно недоброжелателей, но, возможно, еще одним «коварным и разрушительным внутренним врагом является собственное полуавтократическое руководство страны».

Именно об этом уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, поскольку администрация президента Украины захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны, — говорится в материале.

Politico отмечает, что руководство страны запугивает критиков, пытается заставить их замолчать, огульно называя российскими марионетками. Один из собеседников издания назвал происходящее логическим завершением процесса «закручивания гаек» действующего режима.

Ранее британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй отмечал, что западные СМИ поменяли мнение насчет Зеленского после коррупционного скандала в Киеве. Он пояснил, что политик, которого называли «новым Черчиллем», теперь стал «жуликом и крысой».

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