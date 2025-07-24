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24 июля 2025 в 04:30

«Жулик и крыса»: в Европе по-новому взглянули на Зеленского после скандала

Политик Гэллоуэй: коррупционный скандал в Киеве испортил мнение СМИ о Зеленском

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные СМИ поменяли мнение насчет президента Украины Владимира Зеленского после коррупционного скандала в Киеве, заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй на YouTube. Он пояснил, что политик, которого называли «новым Черчиллем», теперь стал «жуликом и крысой».

Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса, — уточнил он.

Гэллоуэй отметил, что сейчас ни один разумный человек не делает ставку на Зеленского. Политику недолго осталось в этом мире: либо сбежит, либо его убьют свои же, констатировал журналист.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп может сместить Зеленского с поста, обвинив в коррупции. При этом, как он считает, США вряд ли пойдут на такой шаг, потому что опасаются коллапса фронта и победы России.

До этого Запад выразил обеспокоенность из-за рейдов в НАБУ. По словам аналитиков, эти действия ставят под сомнение приверженность Киева борьбе с коррупцией, что может ослабить международную поддержку Украины, а именно Зеленского.

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