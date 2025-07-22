Дуров предупредил об опасности развития технологических компаний во Франции

Дуров предупредил об опасности развития технологических компаний во Франции Дуров: власти Франции любую технологическую компанию могут объявить преступной

Французские власти создают опасный прецедент для технологических компаний, заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте в социальной сети X. По его мнению, бюрократы ставят карьерные амбиции выше интересов страны, что отпугивает инвесторов.

На данный момент любую технологическую компанию во Франции могут объявить «преступной группировкой». Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий разрушается из-за нескольких бюрократов, — написал Дуров.

Критика последовала после начала расследования против платформы X (бывший Twitter) по обвинениям в манипулировании алгоритмами. Компания назвала эти обвинения ложными.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram начал регистрацию представительства в России в рамках закона о «приземлении». Процесс находится в стадии согласования, следует из статуса в реестре Роскомнадзора.

При этом Дуров опроверг информацию об уходе мессенджера из России, назвав подобные новости фейком. В своем блоге он рассказал, что Telegram-каналы распространили ложные сведения.