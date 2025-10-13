Знаменитый яблочный пирог «Три стакана» с овсянкой и творогом. Не шарлотка, настоящее объедение!

Этот рецепт — настоящая магия! Знаменитый пирог «Три стакана» в этом исполнении преображается до неузнаваемости, превращаясь из простой домашней выпечки в восхитительный яблочный торт. Сочетание хрустящей овсяно-мучной крошки, нежнейшей творожной прослойки и сочных яблок с цитрусовой ноткой создает невероятную гармонию вкуса и текстуры. Этот пирог доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны сложные техники или дефицитные продукты. Готовится он без замешивания традиционного теста, что делает процесс простым и приятным, а результат неизменно радует и удивляет всех, кто его пробует. Это именно тот рецепт, который стоит сохранить навсегда и передавать из рук в руки.

Для приготовления вам понадобится: для сухой смеси — 1 стакан (130 г) муки, 1 стакан (200 г) сахара, 1 стакан (90 г) овсяных хлопьев, 10 г разрыхлителя, 10 г ванильного сахара, щепотка соли и цедра одного лимона; для творожной начинки — 250 г творога, 100 г сметаны, 1 яйцо и 10 г ванильного сахара; для яблочного слоя — 4 крупных яблока (около 800 г) и сок одного лимона. Также необходимо 120 г холодного сливочного масла. Сначала приготовьте сухую основу: в миске смешайте муку, овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар, соль и лимонную цедру. Всю эту смесь разделите на 4 равные части. Для творожной начинки просто соедините творог, сметану, яйцо и ванильный сахар до однородности. Если творог зернистый, протрите его через сито. Готовую творожную массу разделите на 3 части. Яблоки очистите, натрите на крупной терке, сбрызните лимонным соком и тоже разделите на 3 части. Форму для выпечки (24 см) застелите пергаментом. Сборка пирога — ключевой этап: на дно формы натрите 20 г холодного масла. Сверху насыпьте первую часть сухой смеси, затем равномерно распределите одну часть творожной начинки, а на нее — слой яблок. Повторите последовательность еще два раза. Завершите все четвертой частью сухой смеси. Щедро натрите на самый верх оставшиеся 100 г холодного сливочного масла. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке около 50–60 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу полностью остыть в форме, а для наилучшего вкуса дайте ему настояться в холодильнике. Перед подачей можно украсить его сахарной пудрой.

