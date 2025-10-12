Супер-пышные яблочно-творожные бублики к чаю! Вкусненько и просто — быстрый рецепт

Есть в домашней выпечке что-то по-настоящему волшебное, особенно когда на столе появляются эти нежные, воздушные бублики. Они сочетают в себе всю пользу творога и сочную сладость яблок, создавая идеальный дуэт для уютного чаепития. Мягкие, буквально тающие во рту, они совсем не похожи на те сухие бублики, что продаются в магазинах. Их пышная текстура и тонкий аромат ванили делают их любимым лакомством и для детей, и для взрослых. Это тот самый рецепт, который стоит взять на вооружение каждой хозяйке — бублики готовятся довольно просто, а результат всегда вызывает восторг и желание взять добавку.

Для теста вам понадобится: 250 граммов творога, 2 стакана муки, 150 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли. Для начинки подготовьте: 2 средних яблока, 2 столовые ложки сахара и половину чайной ложки корицы. Разомните творог вилкой, добавьте размягченное масло, сахар и соль. Перемешайте, всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Яблоки очистите от кожуры, натрите на терке и смешайте с сахаром и корицей. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной около 5 мм. Разрежьте его на длинные полоски шириной 4-5 см. На каждую полоску выложите яблочную начинку и аккуратно сверните в рулет, защипнув края. Соедините концы рулета, формируя бублик. Выложите бублики на противень, застеленный пергаментом. Смажьте их взбитым яйцом для румяной корочки и посыпьте сахаром. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Дайте бубликам немного остыть — и можно звать всех к столу!

