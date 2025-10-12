Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 12:31

Ленивые вареники с картофелем и жареным лучком по-украински — нежные вареники без лепки и возни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украинская кухня — это всегда щедро, сытно и с душой. Но кто сказал, что для настоящих вареников обязательно нужно полдня стоять у плиты, лепя каждый кусочек? Ленивые вареники с картофелем — это гениальное изобретение для тех, кто ценит вкус традиционных блюд, но не готов тратить на них все свое свободное время. Они сохраняют всю прелесть классических вареников — нежное картофельное пюре, ароматный жареный лук, сметану, без которой просто невозможно представить это блюдо. Но готовятся в разы быстрее и проще. Это тот самый случай, когда можно побаловать себя и близких настоящим украинским ужином даже после тяжелого рабочего дня.

Для теста вам понадобится: 500 г картофеля, 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки, соль по вкусу. Для начинки и подачи: 2 крупные луковицы, 50 г сливочного масла, сметана и зелень. Картофель отварите до готовности в подсоленной воде, слейте воду и разомните в пюре. Дайте ему немного остыть. Добавьте яйцо, муку и замесите мягкое тесто. Муку подсыпайте постепенно — тесто не должно быть крутым. На посыпанной мукой поверхности сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на кусочки толщиной около 2 см. Опускайте вареники в кипящую подсоленную воду и варите 3–4 минуты после всплытия. Пока вареники варятся, приготовьте зажарку: лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Готовые вареники выложите на тарелку, полейте растопленным маслом со сковороды, где жарился лук, и обильно посыпьте тем самым луком. Подавайте сразу же, со сметаной и свежей рубленой зеленью. Аромат по всей квартире будет стоять — просто сказка!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

