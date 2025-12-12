Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
С варениками теперь не заморачиваюсь: делаю польские «Злотые бабушкины клецки» — картофельные кнедлики с жареным луком

С варениками теперь не заморачиваюсь: делаю польские «Злотые бабушкины клецки» — картофельные кнедлики с жареным луком. Мягкие, ароматные и с нежной текстурой — эти польские картофельные кнедлики подарят вкус настоящего домашнего ужина. Их легко приготовить, а золотистая корочка от жареного лука делает блюдо особенно аппетитным. Идеально подойдут с маслом, сметаной или любимым соусом.

Для теста возьмите 800 г картофеля, 2 яйца, 150 г муки, щепотку соли. Картофель отварите до готовности, остудите и разомните в пюре, добавьте яйца, соль и муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте небольшие кнедлики и отварите в кипящей подсоленной воде до всплытия.

Для подачи нарежьте 1 большую луковицу и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Отправьте туда же клецки и подрумяньте им бока. Полейте кнедлики растопленным маслом с жареным луком или подайте со сметаной. Наслаждайтесь мягкими, нежными кнедликами с ароматным луком — настоящее домашнее польское блюдо.

Ранее мы делились рецептом гратена дофинуа. Простая французская запеканка, с которой вы перестанете жарить картошку в куче рафинированного масла.

