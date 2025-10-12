Завтрак из 2 яиц и горстки муки — вкуснейшие яичные лепешки на сковороде. Быстрый рецепт завтрака за 5 минут

Утро — это то время, когда хочется съесть что-то сытное и вкусное, но совсем нет времени стоять у плиты. На помощь приходят простые и гениальные рецепты, как эти яичные лепешки. Для их приготовления нужны всего два яйца и пара ложек муки, а по сытности они легко заменят несколько бутербродов. Это блюдо напоминает нечто среднее между омлетом и блинчиками — нежные, воздушные, но при этом достаточно плотные, чтобы стать полноценным завтраком. Их прелесть в универсальности: в базовом варианте они нейтральны, но стоит добавить щепотку зелени или тертого сыра, и вы получите совершенно новое блюдо с ярким вкусом. Идеальный вариант для тех, кто ценит свое время, но не готов отказываться от домашней еды.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 2 столовые ложки муки с горкой, щепотка соли и столовая ложка масла для жарки. Для более интересного вкуса можно добавить щепотку сушеной зелени или столовую ложку тертого сыра. В миске взбейте яйца вилкой до однородности, но не до пены. Добавьте соль и постепенно всыпьте муку, постоянно помешивая, чтобы не образовалось комочков. Если используете зелень или сыр, добавьте их сейчас. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Дайте ему постоять 2-3 минуты — мука набухнет, и лепешки получатся более нежными. Разогрейте на сковороде масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарьте на среднем огне по 1,5–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые лепешки можно подавать со сметаной, овощами или просто как самостоятельное блюдо. Они хороши и горячими, и холодными, что делает их отличным вариантом для перекуса на работе или пикника.

