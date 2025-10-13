Баклажан с курицей в духовке: этот рецепт стал у меня дежурным — 30 минут для вкуснейшего ужина

Запеченный баклажан с курицей представляет собой сытное и полезное блюдо для полноценного приема пищи. Сочетание нежной мякоти баклажана и сочного куриного филе создает гармоничный вкусовой ансамбль. Это блюдо отличается простотой приготовления и подходит для повседневного и праздничного стола.

Для приготовления потребуется: 1-2 баклажана, 1-2 куриные грудки, специи по вкусу, соль, кунжут, соус терияки, 50-60 граммов сыра пармезан, 1 помидор, кинза, растительное масло. Баклажаны надрезают вдоль, куриное филе смазывают маслом и посыпают специями. Запекают в разогретой до 180 градусов духовке: баклажаны 25 минут, курицу 13-15 минут.

Готовую курицу нарезают кубиками, добавляют соус терияки и кунжут, перемешивают. Запеченный баклажан слегка раскрывают, добавляют тертый пармезан и перемешивают с мякотью. Сверху выкладывают нарезанный помидор, куриную начинку и посыпают свежей кинзой. Блюдо подают горячим сразу после приготовления. Оно прекрасно подходит для полезного ужина и обладает насыщенным вкусом.

