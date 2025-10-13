Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:42

Баклажан с курицей в духовке: этот рецепт стал у меня дежурным — 30 минут для вкуснейшего ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченный баклажан с курицей представляет собой сытное и полезное блюдо для полноценного приема пищи. Сочетание нежной мякоти баклажана и сочного куриного филе создает гармоничный вкусовой ансамбль. Это блюдо отличается простотой приготовления и подходит для повседневного и праздничного стола.

Для приготовления потребуется: 1-2 баклажана, 1-2 куриные грудки, специи по вкусу, соль, кунжут, соус терияки, 50-60 граммов сыра пармезан, 1 помидор, кинза, растительное масло. Баклажаны надрезают вдоль, куриное филе смазывают маслом и посыпают специями. Запекают в разогретой до 180 градусов духовке: баклажаны 25 минут, курицу 13-15 минут.

Готовую курицу нарезают кубиками, добавляют соус терияки и кунжут, перемешивают. Запеченный баклажан слегка раскрывают, добавляют тертый пармезан и перемешивают с мякотью. Сверху выкладывают нарезанный помидор, куриную начинку и посыпают свежей кинзой. Блюдо подают горячим сразу после приготовления. Оно прекрасно подходит для полезного ужина и обладает насыщенным вкусом.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Читайте также
Мощнейшие морозы и снегопады по всей России: Вильфанд назвал точную дату прихода зимы — уже скоро
Общество
Мощнейшие морозы и снегопады по всей России: Вильфанд назвал точную дату прихода зимы — уже скоро
Ни в коем случае не прощайте внукам эти 5 вещей: касается всех бабушек и дедушек — многие из-за любви занимаются попустительством
Общество
Ни в коем случае не прощайте внукам эти 5 вещей: касается всех бабушек и дедушек — многие из-за любви занимаются попустительством
Тыква и апельсин: нашли идеальное сочетание для осенней запеканки — нежнее облака
Общество
Тыква и апельсин: нашли идеальное сочетание для осенней запеканки — нежнее облака
Намазка, с которой началась моя любовь к тыкве, — добавляю фету и получаю лучшую закуску за минуты
Общество
Намазка, с которой началась моя любовь к тыкве, — добавляю фету и получаю лучшую закуску за минуты
Итальянский рисовый пирог — десерт без муки и хлопот. Похож на творожное суфле, но вкуснее и проще
Общество
Итальянский рисовый пирог — десерт без муки и хлопот. Похож на творожное суфле, но вкуснее и проще
еда
рецепты
баклажаны
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.