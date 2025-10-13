Тыква и апельсин: нашли идеальное сочетание для осенней запеканки — нежнее облака

Мне всегда нравилось, как тыква умеет становиться основой для самых неожиданных блюд, и эта запеканка — прямое тому доказательство. Цитрусовые нотки совершенно преображают ее вкус, делая легким и свежим. Теперь это мой любимый способ использовать сезонную тыкву — просто, полезно и очень впечатляюще.

Для творожного слоя я смешиваю 360 г творога, 2 яйца, 100 г греческого йогурта, 4 ст. л. рисовой муки, 2 ст. л. мака и ванилин. Для тыквенной основы мне нужно 700 г тыквенного пюре, 2 яйца, 4 ст. л. рисовой муки, цедра одного апельсина и подсластитель.

Форму застилаю пергаментом и выкладываю сначала творожную массу, затем тыквенную основу. Аккуратно разравниваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут. Даю запеканке полностью остыть в форме — это помогает ей сохранить форму при нарезке. Иногда добавляю щепотку корицы для аромата. Подаю с дольками апельсина или листиками мяты.

